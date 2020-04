MPreis: Onlineshop erhöht Reichweite

MPreis liefert nun auch nach Oberösterreich und Salzburg.

MPreis erweitert das Liefergebiet des Onlineshops deutlich: Zu den bestehenden Gebieten wird nun auch nach Salzburg und Umgebung sowie nach Linz und Wels geliefert. Dass der Zeitpunkt der Erweiterung kein Zufall ist, bestätigt Ulrich Thielmann, Leiter des Bereichs E-Commerce bei MPreis: "Viele Menschen in Österreich sind im Moment auf den Onlineshop angewiesen. Damit auch Menschen in den nun belieferten GEbieten die Vorteile des Onlineshops genießen können, haben wir schnell reagiert und die Logistik im Hintergrund rasch erweitert."Um die soziale Distanz zu wahren, können Bestellungen auch an einem gewünschten Abstellplatz hinterlegt werden - die Kunden werden dann per SMS benachrichtigt. Der Mindestbestellwert beträgt 35 Euro, ab 100 Euro entfallen die Zustellgebühren.