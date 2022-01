MPreis/Pro Media

Projektleiter Ewald Perwög (MPreis Sustainable Energy Solutions) vor dem Herzstück der Wasserstoff-Produktionsanlage, dem Elektrolyseur, in dem Wasser durch Elektrolyse in seine Grundkomponenten Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird.

In Kürze soll in Völs bei Innsbruck die firmeneigene Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff in Betrieb gehen, mit dem nicht nur die Backöfen der Bäckerei Therese Mölk beheizt werden, sondern langfristig auch die gesamte LKW-Flotte von MPreis betrieben wird.

Der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis setzt zur Reduktion von CO 2 auf eine firmeneigene Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff. Diese soll, wie das Unternehmen ankündigt, bald in Völs in Betrieb gehen. Mit dem erzeugten Wasserstoff sollen die Backöfen der eigenen Bäckerei Therese Mölk beheizt und schließlich als Treibstoff für die LKW-Flotte verwendet werden.

"Langfristig beabsichtigt MPreis als erstes mittelständisches Unternehmen Österreichs, seinen Fuhrpark auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge umzustellen", erklärt der Projektinitiator und Leiter von MPreis Sustainable Energy Solutions Ewald Perwög und ergänzt: "Die ersten drei neuen Brennstoffzellen-LKW werden demnächst geliefert – es sind die ersten ihrer Art, die in Österreich im Regelbetrieb unterwegs sein werden. Unsere eigens errichtete Wasserstofftankstelle, an der die Fahrzeuge betankt werden, wird im zweiten Quartal dieses Jahres fertiggestellt. Damit wird MPreis beginnen, seine Märkte emissionsfrei und CO 2 -neutral zu beliefern."

APL Die Spezialtanks für die Elektrolyse-Anlage in Völs stammen von der Firma APL Apparatebau in Hopfgarten.