MPreis: Weitere T&G-Offensive in Kärnten

Nach der kürzlichen Eröffnung des ersten MPreis-Marktes in Kärntens Hauptstadt bekommt das Bundesland noch zwei weitere T&G-Standorte in Steinfeld und Winklern. Dafür wurden bestehende MPreis-Standorte umgebaut.

Begehbarer Tiefkühlschrank und XL-Packungen

Adressen & Öffnungszeiten der neuen Standorte T&G Steinfeld

J.-F.-Ehrfeldstraße 18f, 9754 Steinfeld, Kärnten

MO – FR 8:00 – 19:00

SA 8:00 – 18:00



T&G Winklern

Winklern 195, 9841 Winklern, Kärnten

MO – FR 8:00 – 19:00

SA 8:00 – 18:00

Mit 5.000 Artikeln ist T&G ein vollwertiger Supermarkt, das Sortiment konzentriert sich auf Großverpackungen und ein umfangreiches Getränkesortiment. Der regionale, Tiroler Lebensmittelhändler MPreis, zu dem T&G gehört, setzt die Erneuerung und Modernisierung des Filialnetzes in Kärnten fort. Kurz nach der Neueröffnung des MPreis Marktes in Klagenfurt Anfang November folgen nun zwei weitere Veränderungen: Aufgrund der großen Popularität des Spezialformates T&G werden die Standorte Steinfeld und Winklern nacheinander umgestellt. Der neue Markt in Steinfeld eröffnete am 2. Dezember, gefolgt von Winklern am 10. Dezember 2021.Die blau-weißen T&G Märkte bieten neben dem umfassenden Angebot an Lebensmitteln für den täglichen Bedarf vor allem eine große Auswahl an Getränken und Großpackungen. Neben Softdrinks wie Fruchtsäften, Fillern und Mixern für Cocktails ist die große Auswahl alkoholischen Getränken besonders groß. Bei den Bieren liegt der Schwerpunkt auf Bayern, aber auch internationale Spezialitäten wie belgische Biere sind erhältlich.Dazu kommt das von T&G bekannte, sorgfältig selektionierte Weinangebot, das mit exklusiven, besonders günstigen Produktlinien ergänzt wird. Eine große Auswahl an edlen Spirituosen wie Gins, verschiedenen Rumsorten aus unterschiedlichen Ländern sowie Whiskys und Vodkas sind hier erhältlich. Beide Standorte haben eine so genannte Cool Corner. Dieser riesige begehbare Kühlschrank bietet genussfertig vorgekühlte Getränke in den für T&G typischen großzügigen Mengen.Quer durch das gesamte Sortiment sind XL-Packungen erhältlich. Damit sieht sich T&G als Einkaufsort ideal für große Familien, Wiederverkäufer aus der Gastronomie und Hotellerie sowie für Vereine und Veranstalter.