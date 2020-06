MPreis und Tirols Sport & Vital Park Achensee bieten der heimischen Bevölkerung innovative, preisgünstige Angebote für ein nachhaltiges Urlaubsvergnügen im Rahmen der Tiroler Sommerfrische 2020.

Urlaub in Tirol soll wieder populärer werden. Der Achensee hat sich dafür die Tiroler Sommerfrische ausgedacht, mit Angeboten rund um Berg und See, und sich dafür mit MPreis verbündet."Unser Partner MPreis darf sich mit Recht als Lokalmatador in Sachen Lebensmittelhandel bezeichnen, während wir als Sport & Vital Park Tirols der wichtigste ‚Nahversorger‘ in Sachen Freizeit, Urlaub und Erholung in und um den größten See Tirols", so Martin Tschoner, Geschäftsführer Achensee Tourismus. "Unsere Kooperation mit diesem heimischen Paradeunternehmen bringt einen einmaligen Vorteil mit sich: Wir erreichen über das in Westösterreich engmaschig verzweigte Filialnetz von MPreis einen Großteil der Tirolerinnen und Tiroler unmittelbar und können den Menschen auf diesem Weg nicht zuletzt auch die Preisvorteile der gemeinsamen Angebote zugänglich machen."Das Eingangsticket zur Tiroler Sommerfrische ist die gemeinsame 1+1 Ticketaktion für die Achenseeschifffahrt von MPreis und Achensee Tourismus: "Die Achenseeschifffahrt übernimmt dabei die Funktion der im Städtetourismus üblichen Sightseeing-Busse. Die Schiffe können von den Gästen in einer Hop-on Hop-off-Manier genutzt werden. Diese Option der uneingeschränkten Nutzung bringt neue Möglichkeiten zur Erkundung der Region und beinhaltet – als kulinarischen Höhepunkt – eine typische Tiroler Jause auf der Gaisalm", erklärt Tschoner. Win Gewinnspiel rundet die Aktion ab. Mehr dazu auf www.mpreis.at/sommerfrische