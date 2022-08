Unter der DACH-Eigenmarke novooo sollen ab sofort leistbare Qualitätsprodukte rund um Papier-, Büro- und Schreibwaren sowie Mal- und Partyartikel angeboten werden.

Hochwertige Produkte mit einem echten Mehrwert - so beschreibt die MTH Retail Group die neue Eigenmarke novooo für Pagro und Lidl, die aktuell für die DACH-Region ausgerollt wird. "Mit novooo bündelt die MTH Retail Group als Markenführer das Know-how der DACH-Region und tritt erstmals mit einer gemeinsamen Produktwelt auf. Bei der Konzeption wurden sowohl unsere internen Ansprüche an Vielfalt, Regionalität und Nachhaltigkeit miteinbezogen, wie auch die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden, die gerade jetzt auf uns und unsere Qualität zu fairen Preisen vertrauen", beschreibt Susanne Schürz, Geschäftsführerin von Libro und Pagro, die Intension der neu eingeführten Eigenmarke. Neben einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis wurde auch auf namhafte Zertifizierungen Wert gelegt, welche die Konsumenten überzeugen sollen. Dazu gehören Blauer Engel, Climate Partner, FSC sowie das Österreichische Umweltzeichen.



novooo wird somit in 770 Filialen in drei Ländern erhältlich sein - neben Pagro und Libro auch in Deutschland bei Mäc Geiz und Pfennigpfeiffer sowie in der Schweiz bei iba und Office World - aber auch im Online-Shop.