Die Drogeriekette Müller unterstützt das soziale Start-up share mit der Listung seiner Produkte in Österreich und Deutschland.

Mit jedem verkauften Produkt, unterstützt share soziale Projekte international sowie auch diverse Hilfsorganisation hierzulande, wie die Caritas Österreich, die Tafel und SOMA-Sozialmärkte. Mit der Kooperation mit Müller Drogerie ist der Social Impact, den share leisten kann, nun noch größer. Ab sofort sind die Produkte von share neu und dauerhaft in die Sortimentsbereiche Schreibwaren, Nahrungsmittel, Süßwaren, Körper- und Haarpflege bei Müller zu finden. "Menschen wollen Gutes tun und es ist die Aufgabe von modernen Unternehmen, ihnen das so einfach wie möglich zu machen. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem Drogeriemarkt Müller. Mit dem Vertrieb durch Müller Österreich und Deutschland sind wir unserer Vision, sozialen Konsum breiter in der Gesellschaft zu verankern, wieder einen großen Schritt näher gekommen", sagt der gebürtige Wiener und share Gründer Sebastian Stricker. Das Unternehmen erschließt aktuell kontinuierlich den Massenmarkt und veranstaltete Anfang Oktober sogar den ersten Kongress für sozialen Konsum in Berlin.