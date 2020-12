Mit der neuen TV-Kampagne lockt die Drogeriekette Müller Geschenke-suchende in ihre Filialen.

Der deutsche Drogeriefilialist Müller macht mit einer neuen internationalen TV-Kampagne auf sein vielfältiges Angebot, in dem potenzielle Geschenkideen schlummern, aufmerksam. Im 20-sekündigen Werbespot wird die Müllerblüte in Form einer fleißigen Biene zum Leben erweckt und hilft einem 350-fachen Marienkäfer-Vater dabei, die richtigen Geschenke zu finden.

Mit dem Spot hebt Müller einmal mehr die Vorzüge seines 190.000 Produkte umfassenden Sortiments. Die Kampagne "Willkommen in der Vielfalt" soll das Weihnachtsgeschäft noch einmal ankurbeln und wird in Österreich, Deutschland, Kroatien, Slowenien, Ungarn sowie online in der Schweiz ausgestrahlt.

Start der Hauszustellung

Müller Weihnachtsspot

Österreichische Müller-Kunden können ihre Einkäufe seit rund einem Jahr auch im Onlineshop unter mueller.at tätigen und mittels Click&Collect in den nächstgelegenen Filialen abholen. Der Webshop bietet rund 7.000 Artikel aus den Bereichen Spielwaren und Parfümerie. Deutsche Konsumenten kommen seit dem 1. Dezember 2020 zudem in den Genuss einer Hauszustellung. Diese soll aufgrund des großen Erfolgs in Deutschland, wie aus Ulm bestätigt, alsbald auch auf Österreich ausgeweitet werden.