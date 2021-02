Hofer: Hofer Boyband bewirbt Backbox

Der Diskonter wirbt mit den Backboxboys für sein Brot- und Gebäcksortiment.

Hofer Backboxboys

Die Backboxboys singen in ihrem Song "so schön fluffy, so schön weich, so unwahrscheinlich crunchy und zart zugleich" und bewerben damit das Brot- und Gebäcksortiment der Hofer Backbox, die nach eigenen Angaben für Brotgenuss für alle Sinne zum günstigen Hofer Preis steht. Hofer wirbt mit Backtradition, Regionalität und hochwertigen Zutaten für die Backbox. Sie bietet bis zu 40 verschiedenen Sorten an frischem Brot, darunter Krustenbrot, Sonnenblumenbrot, Landbaguette oder Bio-Kornspitz.



