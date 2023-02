Migros: Migros-Gruppe findet neuen Chef

Migros

Migros ernennt Mario Irminger zum neuen Präsidenten der Generaldirektion.

Mario Irminger wird neuer Chef des Schweizer Handelsriesens Migros. Der bisherige CEO der Migros-Tochter Denner tritt am 1. Mai die Nachfolge von Fabrice Zumbrunnen an. Er soll die zehn Regionalgenossenschaften stärken und effektiver organisieren.

Der Nachfolger für Fabrice Zumbrunnen steht fest: Mario Irminger wird ab 1. Mai an der Migros-Spitze stehen. Darauf hat sich die Verwaltung des Genossenschaftsbundes in ihrer Sitzung am 2. Febura