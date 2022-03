Green Marketing Award: Green Marketing Award ...

Eingereicht werden können Marketingaktivitäten, Case Studies und Kampagnen aus allen Branchen in drei Kategorien, Sie müssen sich bei der Einreichung aber für eine Kategorie entscheiden. Dasselbe Produkt/dieselbe Leistung kann nicht mehrfach nominiert werden. Insgesamt stehen drei Kategorien zur Auswahl.​

​Think different (Kat1)

stellt nachhaltige Alternativen für Unternehmensangebote vor - Produkte, Dienstleistungen, Services -, die mit dem Anspruch des Green Marketing am Markt platziert werden sollen. Beispiele reichen von der Pfandflasche, über Angebote die soziale Herstellungsbedingungen in den Mittelpunkt stellen bis zu artgerechter Tierhaltung. Besondere Interesse gilt Lösungen, wo die nachhaltige Alternative das ursprüngliche Angebot ersetzen kann oder grüne Ideen für Teile der Wertschöpfungskette erfolgreich umgesetzt werden.

Be aware (Kat2)

zeichnet Aktivitäten aus, die Bewusstsein für die Lösung relevanter Probleme wie Bodenversiegelung, Artenvielfalt, Tierwohl oder Menschenrechte schaffen.

​Innovate (Kat3)

setzt auf neue Geschäftsmodelle und grüne Innovationen. Also neue Produkte und Dienstleistungen die auf dem Markt positioniert werden und die im Vergleich zu traditionellen Angeboten und Vertriebswegen z.B. einen niedrigeren CO2-Footprint aufweisen, den Herstellern einen höheren Anteil an der Wertschöpfung garantieren (z.B. Crowd Farming, Direktvermarktungsplattformen & Co) oder auf neue Nutzungsmodelle setzen (z.B. Sharing Economy)