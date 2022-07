Too Good To Go

Im Juni wurde erstmals der Green Marketing Award vergeben. HORIZONT hat bei den Siegern und Shortlist-Nominierten nochmal nachgefragt: Welche Idee steckt hinter ihren Projekten? Welchen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz kann Marketing eigentlich leisten? Und wie wollen sie mehr Bewusstsein in Politik und Gesellschaft schaffen?

Das Projekt:

Georg Strasser, Country Manager Too Good To Go Österreich: Spar war der erste Supermarkt in Österreich, der die App Too Good To Go landesweit eingesetzt hat, um Lebensmittel vor der Verschwendung zu bewahren. Was am Tagesende übrig bleibt, soll nicht verschwendet werden und kommt seitdem ins Too-Good-To-Go-Überraschungssackerl. Mit einer gemeinsamen Awareness-Kampagne zeigen wir nicht nur, wie leicht es ist, Lebensmittel via App im Supermarkt zu retten, sondern auch, warum das wichtig ist.

Welchen Beitrag kann und sollte Marketing zum Klima- und Umweltschutz leisten? Und wie definieren Sie eigentlich Nachhaltigkeit?

Marketing schafft Aufmerksamkeit. Und genau das brauchen wir für die größten Themen unserer Zeit. Wir wollen eine breite Öffentlichkeit inspirieren und befähigen, etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun - das ist die unmittelbarste, wirkungsvollste und einfachste Maßnahme gegen die Klimakrise. Für uns bedeutet das: Sinn und Gewinn in Balance zu bringen. Es geht darum, den wirtschaftlichen Erfolg sinnvoll so einzusetzen, dass die Gesellschaft und die Umwelt davon profitieren. Wir machen aufmerksam, wie man nachhaltiges Verhalten möglichst unkompliziert in den Alltag integrieren kann und zeigen damit einfache tägliche Gewohnheiten, die gleichzeitig einen großen Hebel gegen die Klimakrise haben.



