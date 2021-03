Cathrin Rohrbacher, Nah&Frisch Kauffrau in Werndorf, Stmk.

"Ich war 2004 eine der Jüngsten - wenn nicht die jüngste Tankstellenpächterin in Österreich – Seit Jänner 2016 bin ich bei Nah&Frisch. Es war und ist natürlich eine tägliche Herausforderung - aber genau das gefällt mir. Ich kann meine Ideen umsetzen und bekomme keinen Druck über meinen Großhandelspartner über diverse Umsätze oder andere zwingende Vorgaben wie Sortimentsgestaltung, Schlichtplan, etc., so stelle ich mir Selbstständigkeit vor. Mein Anstreben ist es, neben der Nahversorgung, ein sozialer Treffpunkt für Alt und Jung zu sein, wo sich die Menschen in einer stressfreien, gemütlichen Atmosphäre treffen und austauschen können."