Nah&Frisch Geschäftsführer Hannes Wuchterl fürchtet, dass kleine Händler durch fehlende Rücknahmestellen einen Wettbewerbsnachteil haben werden.

Ab einer Fläche von 400 Quadratmetern wollen Rewe International, Hofer und Lidl zukünftig Pfandgebinde zurücknehmen. Für Händler mit weniger Geschäftsfläche wäre die Integration der dazugehörigen Infrastruktur zu kompliziert gewesen, hieß es im Vorfeld von vielen Seiten. Dass kleine Händler nun dennoch einen Nachteil durch diese Vorgaben haben, meint Nah&Frisch Geschäftsführer Hannes Wuchterl: "Die Ausnahme kleiner Händler bei der Rücknahmepflicht von Leergut ist keine gelungene Lösung. Im Gegenteil, Kunden werden dort einkaufen, wo sie ihre Plastikflaschen zurückgeben können. Damit wandern weitere Einkäufe von den kleinen Nahversorgern zu den großen Ketten. Das Veröden der Dorfkerne wird in Kauf genommen."