Neuburger Fleischlos: Hermann goes Holland

Hermann und Thomas Neuburger wollen mit ihrer vegetarischen Marke Hermann den niederländischen Markt erobern.

Bei Hermann beginnt das neue Jahr genauso aufregend, wie das vergangene aufgehört hat. Erst im November wurde die fleischlose Linie österreichweit bei Billa gelistet, nun soll auch die Niederlande in den Genuss der Produkte auf Basis von Kräuterseitlingen kommen. Aus diesem Grund reisen Thomas und Hermann Neuburger mit ihrem Team zur Bio-Messe BioBeurs, die am 22. und 23. Jänner in Zwolle stattfindet. Dort wollen sie die Handelskunden von der Marke Hermann überzeugen. "Wir beobachten den niederländischen Markt und sein Potenzial bereits seit einigen Jahren. Ziel ist es, mit Hermann den Biobereich als auch den normalen Supermarkt bzw. Einzelhandel zu erobern“, so der Wirtschafter Thomas Neuburger.