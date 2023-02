Stepahnie Pistel

Douglas, einer der führenden Premium-Beauty-Anbieter Europas, wartet aktuell mit der internationalen Kampagne 'Beauty is …' auf - inklusive prominenter Starbesetzung. HORIZONT zeigt jetzt schon die neuen Sujets sowie Behind The Scenes-Material des Shootings.

Douglas führt europaweit sowohl in den Filialen als auch online eine neue Bildsprache ein. Startschuss dafür ist die neue internationale Kampagne "Beauty is …", die ab Mittwoch,