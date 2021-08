Mit dem Schwerpunkt 'Kontrolle' setzt die AMA-Marketing die AMA-Gütesiegel-Dachkampagne fort.

Demner, Merlicek & Bergamnn

dafür, den Look und Feel der bisherigen Spots – bestehend aus einzelnen Vignetten - beizubehalten. In den knapp zwanzig Bildsequenzen will die AMA den Blick hinter die Kulisse erlauben und die Besonderheiten der kontrollierten Lebensmittelqualität erklären. 15.000 Gütesiegel-Kontrollen jährlich sollen Sicherheit geben und Vertrauen schaffen sowie dazu motivieren, beim Einkauf bewusst auf Produkte mit dem AMA-Gütesiegel zu schauen.

Hierbei sorgteIn den aktuellen Spots liegen Milch- und Fleischprodukte im Fokus. Die österreichweit laufende Kampagne soll in TV, Print, Online und auf Social Media zeigen, dass die AMA-Marketing mit dem AMA-Gütesiegel auf's große Ganze schaut.