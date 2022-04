Adeg-Kaufmann und Testimonial Ferdinand Ebner stellt die Nahversorgung in Spittal an der Drau sicher.

Bei der Neupositionierung des Lebensmittelhändlers steht die Regionalität im Fokus. Die neue Kampagne wird von Wien Nord Serviceplan umgesetzt.

"Echte Regionalität wird nicht nur in Kilometern gemessen oder durch diverse Siegel bewiesen – sie wird vor allem durch das Vertrauen der Kunden in ihre örtlichen Adeg Kaufleute gelebt. Dieses Gespür für die lokalen Bedürfnisse soll die neue Kampagne verdeutlichen. Bei unserem neuen Markenauftritt ist es uns wichtig, die starken und vertrauten Markenwerte von Adeg weiterzutragen und gleichzeitig der Positionierung eines modernen Nahversorgers gerecht zu werden", betont Vorstandssprecher Brian Beck. Entsprechend soll mit dem neuen Claim "Land aufs Herz" die Regionalität und die Emotionalität der Marke vermittelt werden.

Gemeinsam mit der Entwicklung des neuen Claims wurde auch eine Überarbeitung des Corporate Designs vorgenommen: Die Kleeblätter des bekannten Logos sind modernisiert und wurden in vier Herzen verwandelt, ein neues, natürlicheres Grün unterstreicht die Bedeutung der Nachhaltigkeit. "Beim Relaunch des Corporate Designs war es uns wichtig, eine Modernisierung vorzunehmen, ohne dabei die Wiedererkennung zu verlieren. Evolution statt Revolution", so Carina Budgen, Marketingleiterin bei Adeg.

Wien Nord Serviceplan

Making-of der neuen ADEG Kampagne "Land aufs Herz" mit Erna Marosi.

Im Fokus des neuen kommunikativen Auftrittes steht die enge Bindung der Adeg-Kaufleute zu den Regionen, in denen Adeg-Märkte oft Lebensmittelpunkte sind. Die Konzeption der Kampagne wurde von der Agentur Wien Nord Serviceplan entwickelt und umgesetzt."Die Protagonisten der Kampagne sind echte Adeg-Kaufleute, die in ihrem tatsächlichen Arbeitsalltag gezeigt werden – fernab von Klischeebildern oder verklärter Landidylle. Ihre authentische Herzlichkeit, Haltung und Persönlichkeit werden dabei zum besten Botschafter des tiefen regionalen Verständnisses von Adeg", erläutert Christian Hellinger, Kreativgeschäftsführer von Wien Nord Serviceplan, den Anspruch der neuen TV-Kampagne. In den Spots sind echte Adeg Kaufleute mit ihren lokalen Partner:innen und Lieferant:innen zu sehen.