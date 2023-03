Intersport Austria

Erstmals wurde das neue Bike-Konzept in Maria Alm am Hochkönig umgesetzt. Nun folgt ein Store im G3 in Gerasdorf.

Intersport Führer eröffnet am 17. März im G3 Shopping Resort Gerasdorf einen Shop, der sich ganz dem Trendprodukt Bike widmet. Damit fällt gleichzeitig der Startschuss für den neuen Sport-Schwerpunkt des Einkaufszentrums.

Nach der Premiere in Maria Alm am Hochkönig eröffnet am Freitag, dem 17. März, der zweite komplett auf Bikes spezialisierte Shop von Intersport. Der Standort, der ganz dem „Home o