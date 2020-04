Die Hamsterkäufe aufgrund der Coronakrise lassen sich auch statistisch belegen, wie ein Blick auf die jüngsten Nielsen-Zahlen beweisen.

WARENGRUPPE KW 09/2020 KW 10/2020 KW 11/2020 KW 12/202 Food-Total 20,4 5,0 69,7 13,1 Mehl 148,9 48,4 377,1 137,9 Fertiggerichte Total 184,4 47,0 417,3 128,7 Gemüsekonserven 122,2 34,4 275,6 78,3 Fischkonserven 106,8 -7,9 233,6 52,5 Teigwaren Total 150,6 48,9 358,4 42,8 TK Total 40,7 -6,5 103,7 39,8 Kaffee Total 3,1 23,0 25,2 27,1 Pikante Snacks Total 17,2 10,5 52,3 17,8 Gelbe Palette Total 14,6 -1,6 51,8 8,1 CO2-Limonaden Total 1,0 -7,8 26,8 0,8 Spirituosen Total -5,0 -3,5 23,8 -1,3 Babykost Total 27,3 1,7 97,1 -3,2 Süßwaren Total 3,8 4,7 25,3 -5,3 Bier Total -11,8 6,7 40,3 -17,1

Während die heimischen Handelsketten seit der KW 9 steigende Umsätze vor allem bei haltbaren Lebensmittel verzeichnen konnten, scheint sich das hamsterartige Verhalten der Österreicher aktuell langsam aber sicher wieder zu beruhigen. Konkret: Stieg die gesamt Warengruppe Food im Vergleich zur Vorjahresperiode (KW 9 - 12/2019) umsatzmäßig noch in der KW 9 um 20,4 Prozent, waren es in KW 12 nur mehr 13,1 Prozent (Quelle: Nielsen Retail Measurement Services Austria, LH exkl. Hofer/Lidl; Datenbasis bis inkl 29.03.2020). Auffallend dabei: Die KW 11, die über alle Warengruppen hinweg ein Umsatzplus von 69,7 Prozent aufweist. Die Top 3 dabei: Fertiggerichte mit einem Plus von 417,3 Prozent, Mehl mit 377, 1 Prozent und Teigwaren mit 358,4 Prozent. Neben haltbaren Lebensmitteln werden nun auch verstärkt andere Warengruppen gekauft, darunter beispielsweise CO2-Limonaden, Süßigkeiten, alkoholische Getränke und Käse. Was klar bestätigt, die Österreicher legen sich nicht wie noch in KW 9 einen Vorrat für eine Notfallsituation an, sondern rüsten sich für längere Zeiten daheim und seltenere Einkäufe.Dennoch, die KW 12 war geprägt von der Schließung der Gastronomie und somit von der Verlagerung der Essensbeschaffungsquellen in den LEH. Immerhin war in dieser Woche ein Umsatzplus overall von 13,1 Prozent gegenüber dem dem Vorjahresvergleichszeitraum offensichtlich. Zusätzlich auffallend: der Umsatzrückgang von Bier in der KW 12 mit einem Minus von 17,1 Prozent und jener von Süßwaren um 5,3 Prozent.