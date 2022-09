NÖ.Regional: Förderung für Nahversorger

Das Land Niederösterreich will Leerstände mit Nahversorger-Konzepten wiederbeleben und vergibt Förderungen, die bis Ende des Jahres beantragt werden können. "Unser Dorfladen" als Best Practice.

Ortskernsterben und fehlende Nahversorger in ländlichen Gebieten ist eine Entwicklung, mit der auch Niederösterreich zu kämpfen hat. Konzepte, wie man dem entgegenwirken kann, gibt es bereits einige, man denke zum Beispiel an die Uniboxen, die, wie CASH unlängst berichtete , an immer kreativeren Standorten zum Einsatz kommen. Auch das Land Niederösterreich überlegt, wie man den Leerständen entgegenwirken und Nahversorger gewinnen kann. Eine Lösung ist der Miniladen mit digitalen Bezahlsystemen, der die Nahversorgung in den Ortskernen ergänzen soll. "Der Miniladen ergänzt den regionalen Handel dort, wo es aus der Sicht der Nahversorgung und unserer regionalen Händlerinnen und Händler sinnvoll erscheint. Damit sichern wir die Nahversorgung im Ort und zeigen Wege auf, Leerstände von Gebäuden mitten im Ort zu vermeiden – eine Win-Win-Situation. Durch kurze Transport- und Einkaufswege kann der Miniladen darüber hinaus einen Beitrag zur Lebensqualität in unseren Gemeinden, aber auch zum Klimaschutz leisten", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.