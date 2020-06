Norma: Ausgezeichnete Eigenmarke

Die Marke Bio Sonne des Lebensmittelhändlers aus Nürnberg erhält auf der Biofach das Green Brand-Gütesiegel und wird damit zur offiziellen Green Brand Austria 2019/2020.

Beim Green Brand-Gütesiegel handelt es sich um eine anerkannte Unionsgewährleistungsmarke, die unter dem Schutz der Europäischen Union steht. Durch das Gütesiegel wird sichergestellt, dass Bio Sonne einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas leistet – und die verliehene Auszeichnung zur Green Brand Austria einem strengen und unabhängigen Prüfungsverfahren unterliegt. Exklusiv in den österreichischen Norma-Filialen stehen bereits über 200 rein biologisch erzeugte Lebensmittel von Bio Sonne für die Kunden bereit.Wie vom Unternehmen erwartet setzte sich Norma mit dieser Eigenmarke erneut als Bio-Gesamtsieger beim Qualitätstest der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) durch. Vom Lebensmittel-Diskonter aus Nürnberg wurde auf der Weltleitmesse für biologisch erzeugte Waren ein neues Rekordergebnis erzielt: Jetzt schon 275 DLG-Medaillen in den Edelmetallfarben Gold, Silber und Bronze gehen 2020 an Norma.