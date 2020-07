Das Multimedia- und Filmprojekt "Nothing Like Austria" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorzüge Österreichs aufzuzeigen. Dabei soll es allen Branchen eine Plattform zur Platzierung ihrer Leistungen und Produkte bieten.

Autorin: Brigitte Charwat, Chefredakteurin traveller

Zum Warum

Plattform für alle Branchen

Zusammenarbeit

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Ideen und vor allem auch den Mut, diese umzusetzen. Genau das ist das von Multimediakünstler Chaluk initiierte Österreich-Projekt 'Nothing Like Austria'. Denn gerade in diesen schwierigen Zeiten eine landesweite Initiative zu starten, um Österreichs Unternehmertum eine Plattform zu geben und der ganzen Welt zu zeigen, was dieses kleine Land so groß und besonders macht, ist ebenso außergewöhnlich wie mutig. Anfang Juni erfolgte mit den Dreharbeiten zum Musikfilm ‚Nothing Like Austria‘ der Start dieses Projekts, seit 10. Juli hat es auch einen eigenen Song. Doch die Reise von 'Nothing Like Austria' ist damit noch lange nicht zu Ende, vielmehr hat sie gerade erst begonnen.Was bewegte einen jungen kreativen Multimediakünstler und mehrfach prämierten Fotografen, dessen berufliche "Spielwiese" eigentlich die Unterwasserwelt und die großen Fußballstadien weltberühmter Top-Vereine ist - wofür der 26-jährige Wiener bereits in seinen jungen Jahren auf 57 internationale Auszeichnungen verweisen kann – gerade in Zeiten, in denen eigentlich niemand genau weiß, wohin die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise führen wird, ein derart großes Projekt zu starten? Auf diese Frage gibt Chaluk, so sein Künstlername, eine klare wie ehrliche Antwort: "In meinem Fotoarchiv finden sich fantastische Aufnahmen von den schönsten Unterwasserplätzen der Welt. Ich hatte Hammer-, Bullen- und Tigerhaie und auch die weltbesten Kicker des FC Barcelona und anderer Top Vereine vor der Linse. Aber glauben Sie’s oder nicht, ich habe kein einziges Bild von Österreich, von den vielen berühmten Sehenswürdigkeiten und heimischen Besonderheiten in meinem Archiv. Die Zeit des Lockdowns hat uns allen ja viel Zeit zu Hause beschert, so auch mir, der ich ja eigentlich gewohnt bin, mit meinem Fotoequipment durch die Welt zu reisen. Und beim Durchforsten meines Archivs ist mir aufgefallen, dass gerade mein schönes Land, in dem ich aufgewachsen bin und in dem ich sehr gerne lebe – auch wenn’s mich immer wieder weit weg zieht – in meinem bunten Bilderbuch fehlt." Da aber während des Lockdowns an eine Fotoreise quer durch Österreich nicht zu denken war und sich auch rasch abzeichnete, dass diese „Geschichte sich nicht auf ein kurzes Kapitel beschränken wird, reifte in meinem Kopf die Idee, den Spirit und Rhythmus Österreichs, das was uns und unser Land ausmacht und wofür wir im Ausland beliebt und auch oft beneidet werden, nicht einfach nur in ein paar Bildern einzufangen,“ so Chaluk und damit war 'Nothing Like Austria' geboren.Anfangs noch als Musikvideo für die in ziemliche Schieflage geratene Tourismusbranche gedacht, entwickelte sich NLA jedoch bald zu einem landesweiten Multimedia- und Filmprojekt für alle Brachen, denn "COVID-19 trifft alle Berufssparten, Corona trifft und betrifft ganz Österreich", sagt Chaluk, der mit seiner Österreich-Idee bald Filmproduzent Dino Stelzl (GEUS TV und Besser Reisen) und die zwei Profis von Three Souls Agency, Oskar Krauss und Walter Schwarz, infizierte. NLA bietet allen Branchen eine Plattform, um ihre Produkte und Leistungen in einem modern inszenierten Umfeld zu platzieren und zu präsentieren. "Es ist die einmalige Chance, bei einem Projekt dabei zu sein, das viral gehen und Österreich weltweit als Vorzeigeland positionieren wird. National wollen wir den Fokus inhaltlich vor allem auf Regionales legen und die Vielfalt unseres Landes zeigen", definiert Oskar Krauss die Zielrichtung. Mit umfassenden on- und offline Marketing-Aktivitäten werden alle Partner und Sponsoren prominent in den Mittelpunkt gerückt, was unterm Strich eben den berühmten Spirit und Rhythmus Österreichs, getragen vom wirtschaftlichen Rückgrat des Landes, den Klein- und Mittelbetrieben aller Branchen, ausmacht.Bewundernswert ist zudem, dass, obwohl man einem ambitionierten jungen Kreativen von verantwortlicher Regierungsseite nicht zuhören will und ohne jeglicher finanzieller Unterstützungen für ein Kunst-, Kultur-, Sport-, Tourismus- und Wirtschaftsprojekt, das Österreich, wie es zuvor noch von niemandem in dieser Form repräsentiert wurde, Chaluk weder Glauben, Mut noch Ambition verliert, sondern vielmehr mit ganzer Leidenschaft, sehr viel Mut und seinem hart erwirtschafteten kleinen Privatvermögen in Vorleistung geht, um seine Vision zu realisieren. Auf die Frage, warum er dies in Zeiten wie diesen tut, gibt er ein klares Statement ab: "Österreich hat es verdient. Und, wenn es schon nicht die offiziellen Stellen tun, muss ich es tun. Das erstaunliche an der Bewegung ist, dass es eben die privaten Personen sind, die diesen Spirit ausmachen und leben. Die, die am Wenigsten haben, unterstützen am Meisten. Mit Tatkraft, Ideen und dem Fokus nach vorne. Österreich muss endlich den Mut zeigen und innerhalb seiner Grenzen den Menschen vertrauen. Wir haben geniale Köpfe. Ich nehme den Mut zusammen und stehe hinter ‚Nothing Like Austria‘ und ich bitte jeden einzelnen: Machen Sie es auch. Nicht für mich, sondern für die Menschen, die hinter mir stehen. Für die Menschen, die Österreich ausmachen. Zeigen wir gemeinsam, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ich mache nichts Anderes. Ich stelle mich hin, und zeige dem Land wer Dino Stelzl und Geus TV ist, wer die Three Souls Agency rund um Oskar Krauss und Walter Schwarz ist. Ja, wir alle haben ein Stückweit an Vertrauen verloren, aber wir glauben an die Zukunft. 'Nothing Like Austria' ist längst mehr Familie, als nur ein Projekt."Partner wie SCI Swiss Cruises und GTA-Sky-Ways sowie einige weitere Unternehmen haben den hohen Wert und vor allem die Kraft von 'Nothing Like Austria' bereits erkannt, Chaluk hofft aber, dass sich noch weitere Partner aller Branchen finden, um dieses Österreich-Projekt zu unterstützen und ihm jenen Wert zu verleihen, den es verdient.Regisseur Jan Woletz und Co-Regisseur Stephan Polasek, die für ihre in Österreich produzierte Fantasyserie "Wienerland" in Los Angeles mit mehr als 40 Awards ausgezeichnet wurden, stellen sich, wie alle Schauspieler und Promis – Christoph Fälbl, Martin Buchgraber, Erwin Leder, Hans Krankl, Miss Vienna und Botschafter von Nothing Like Austria, Beatrice Körmer, Ingrid Riegler, die Dancing Stars Vadim Garbuzov, Willi Gabalier und Conny Kreuter u. v. m. - und natürlich die gesamte NLA-Crew (Dino Stelzl, Oskar Krauss und Walter Schwarz sind die Haupt-Kooperationspartner) sowie mittlerweile auch zahlreiche Fotografen, Cutter, Visagisten etc. kostenfrei in den Dienst der Österreich-Initiative. Keine Selbstverständlichkeit, gerade in Zeiten, da die Börsen bei allen Beteiligten ziemlich schmal sind.Unter https://nothinglikeaustria.at/ - die Seite ist eine vorübergehende Imagewebsite zum Projekt und befindet sich gerade im Aufbau - finden sich bereits alle Informationen rund um das Projekt, zum Filmdreh auf der MS Nestroy und natürlich auch zum Song. Klicken Sie rein, hören Sie rein. Wollen Sie Teil von Nothing Like Austria werden? Dann steht Ihnen Chaluk und das Team gerne für alle Fragen und Informationen unter nla@chaluk.com und +43 676 789 6670 zur Verfügung.Übrigens ist mit 10. Juni nun auch ein eigener Song herausgekommen, der, es kann gar nicht anders sein, den Titel "Nothings Like Austria" heißt – das "s" ist bewusst gesetzt - und von Dennis Jale getextet, komponiert und interpretiert wird. . Der Song beinhaltet alles was Österreich ausmacht, wofür man uns liebt und was unser Land weit über unsere Grenzen hinaus bekannt gemacht hat, was übrigens auch von den Imperials so gesehen wird.