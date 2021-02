Das Messe-Duo Biofach & Vivaness findet vom 17. bis 19. Februar 2021 ausnahmsweise rein digital statt.

Der jedes Jahr stattfindende Taktgeber der Biobranche und Naturkosmetik findet heuer als digitaler Event statt. Das eSpecial des Messe-Duos will dabei Kern-Aspekte der gewohnten Präsenzveranstaltung mit begleitendem Kongress in die digitale Welt übertragen. Branchenvertreter sind dazu eingeladen, sich in den drei Tagen Unternehmens- und Produktpräsentationen anzusehen, an Kongressen teilzunehmen und in etwas anderer Form als gewohnt, Networking zu betreiben. Zu den Highlights, die Veranstalter NürnbergMesse vorbereitet hat, gehören die Präsentationen von Neuheiten & Trends, die Verleihung von Awards ebenso wie Vorträge zu verschiedenen Themen und Sortimenten, Kongress-Veranstaltungen sowie zahlreiche weitere Formate, in denen topaktuelle Themen im Fokus stehen. Nähere Informationen zu dieser besonderen Messe-Ausgabe gibt es unter www.biofach.de.