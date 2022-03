Nutri-Score: Offensive gegen Nutri-Score

Spar, Berglandmilch und SIPCAN sprechen sich gemeinsam gegen den Nutri-Score aus, zeigen Mängel auf und legen in einer Studie dar, dass er 74 Prozent der befragten Konsumenten noch nicht aufgefallen ist oder sie nicht wissen, was dieser bedeutet.

Ampeln sind im Straßenverkehr notwendig - bei Lebensmitteln ist das System zu kurz gegriffen

"Wir sind nicht prinzipiell dagegen", sagt Spar-Vorstand Markus Kaser eingangs einer gemeinsam mit Berglandmilch und SIPCAN einberufenen Pressekonferenz zum Thema Nährwertkennzeichnung und Nutri-Score. "Aber es sollte die richtige Interpretation, die richtige Skala sein, sonst wird das ein Schuss in den Ofen." Mit der Zusammenkunft will man eine Diskussion ins Rollen bringen, denn die Europäische Kommission möchte mit Ende 2022 einen Vorschlag eines verpflichtenden Nährwertkennzeichnungssystems vorlegen, den Österreich unterstützt, wie es aus dem Gesundheitsministerium heißt. Kaser betont allerdings, dass man den Nutri-Score als mangelhaftes System sehe, das die Konsumentinnen und Konsumenten vielmehr in die Irre führe, als dass es sie bei einer gesunden Ernährung unterstütze. "Wir brauchen daher dringend eine Überarbeitung des Nutri-Scores, einen ergebnisoffenen Diskurs und vielleicht sogar ein gänzlich neues Kennzeichnungssystem."Was das Problem beim Nutri-Score ist, führt Friedrich Hoppichler, Vorstand der Inneren Abteilung und Ärztlicher Direktor der Barmherzigen Brüder Salzburg sowie von SIPCAN, aus. Das fängt bei den Portionsgrößen an, die sich immer auf 100 Gramm oder Milliliter beziehen, anstatt auf Portionsgrößen. So erreicht die kleine Menge Pizza eine bessere Bewertung als Olivenöl, von dem man nie 100 Milliliter auf einmal konsumieren würde. Außerdem werde der Zuckergehalt zu wenig berücksichtigt, Süßstoffe, Farb- und Konservierungsstoffe dagegen überhaupt nicht. "Die Ausklammerung von Süßstoffen sehe ich besonders kritisch, da der Nutri-Score quasi dazu auffordert, statt Zucker Süßstoffe zu verwenden, um eine bessere Bewertung zu erhalten", sagt Hoppichler. Was viele auch nicht wissen, argumentiert er, ist, dass der Nutri-Score nur über den Wert eines Produktes im Vergleich zu anderen Produkten in derselben Lebensmittelkategorie informieren, nicht aber kategorieübergreifend, deshalb sage der Nutri-Score nichts darüber aus, ob ein Produkt gesund oder ungesund ist. Der Nutri-Score sei zwar leicht verständlich, aber schon geringe Produktadaptierungen können das Ranking beeinflussen, weshalb auch viel getrickst wird. Oder wie Josef Braunshofer, Generaldirektor der Berglandmilch, ausdrückt: Ampeln sind notwendig im Straßenverkehr, bei Corona kann man schon geteilter Meinung sein, bei Lebensmitteln ist es aber zu kurz gegriffen.