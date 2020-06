Das Fachmarktzentrum mit 8.300 Quadratmeter Mietfläche sowie 300 Stellplätzen geht an die Ergo Versicherung.

Der Pannonia Shopping Park zählt zu den wichtigsten Nahversorgern am Standort nahe Neusiedl am See für die gesamte Region mit ihrer stark wachsenden Bevölkerungszahl. Verkäuferin des Objekts ist die Nuveen Real Estate, eine Tochter des US-Investmentunternehmens Nuveen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Pannonia Park befindet sich nur rund 400 m von der Autobahnabfahrt Neusiedl am See entfernt und ist langfristig vollständig vermietet. Unter anderem befinden sich dort Filialen von dm, Penny, Pagro, kik, und Bank Austria. Dkfm. Josef Kreiterling, Finanzvorstand der Ergo in Österreich, betont, dass „Immobilien, wie der Pannonia Shopping Park Neusiedl, gut in das Immobilienportfolio der Ergo Versicherung passen. Der Standort hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut etabliert und wird auch zukünftig ein bedeutendes Shopping Center der Region sein, wobei die Attraktivität dieses Fachmarktzentrums durch zusätzliche Investitionen gestärkt wird.“