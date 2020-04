– dementsprechend groß wird die Freude sein, wenn die zahlreichen heimischen Restaurants und Bars wieder öffnen dürfen. In einer Studie des Observer, in der 1.000 Personen zur aktuellen Lage in Zeiten des Coronavirus befragt wurden, gaben 40 Prozent an, sich besonders auf das auswärts Essen und Trinken zu freuen. An erster Stelle steht natürlich der Kontakt zu Familie und Freunden (63 Prozent). Das Einkaufen dagegen (außer im Supermarkt, in der Drogerie oder in der Trafik) vermissen dagegen nur 31 Prozent, wobei die bis 29-jährigen das Shoppen mehr vermissen (37 Prozent), als die bis 69-jährigen (27 Prozent).

Frauen wollen "garteln" & Männer vermissen Sport- und Elektrohandel