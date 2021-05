Vor Ostern gab es in den Supermärkten wieder umfangreiche Aktionen mit den beliebten 25 Prozent-Rabattmarken. Eine Marktforschung von Observer in Kooperation mit Marktguru nahm die Vorlieben der Österreicher genauer unter die Lupe.

71,8 Prozent gaben an, die Rabattmarken am häufigsten für Lebensmittel auszugeben, 16,9 Prozent für Getränke, 6,5 Prozent für Hygieneprodukte und 4,8 Prozent für Sonstiges.

Fleischwaren bei Lebensmitteln Nummer 1

Coca-Cola führt die Getränkeliste an