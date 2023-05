ÖFV: And the Award goes to ...

Die Gewinner:innen des diesjährigen Franchise Awards stehen fest und wurden im Rahmen einer Gala anlässlich der diesjährigen Franchise Convention gekürt.

Jedes Jahr verleiht der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) seine Awards für besondere Leistungen. Diese begehrten Auszeichnungen in fünf Kategorien wurden im feierlichen Ambiente der Franchise-Gala mit rund 300 Teilnehmer:innen in der niederösterreichischen Burg Perchtoldsdorf überreicht.

Nach einer Keynote, informativen Expertentalks und Workshops untertags folgte am Abend die Verleihung der Franchise-Awards. And the winners are: In der Kategorie Franchise-System 2023 holte sich Storebox, ein Unternehmen für Lager- und Logistiklösungen, den Preis. Große Freude kam auf, als Ali Mianji als A1-Franchise-Partner in der Kategorie "Newcomer" ausgezeichnet wurde. Für das Team von Vom Fass wurde der Gewinn nach mehreren Einreichungen nun Wirklichkeit. Es holte sich den Preis für die Kategorie Social & Green Award. Martin Humer von Soluto wurde bester Franchise-Partner und die UniBox wurde als bester Franchise-System Newcomer ausgezeichnet.