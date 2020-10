ÖFV: Ausgezeichnete Franchiser

Bei der Generalversammlung des Österreichischen Franchise Verbands wurden die besten Konzepte und Partner prämiert.

Bester Newcomer Partner: Nina Pongratz mit dem Franchise-System Soluto, einem Anbieter von Sanierungen und Reinigungs-Dienstleistungen

Nina Pongratz mit dem Franchise-System Soluto, einem Anbieter von Sanierungen und Reinigungs-Dienstleistungen Bester Franchise-Partner: Alexander Buelacher mit Ankerbrot

Alexander Buelacher mit Ankerbrot Bestes Newcomer System: Storebox, ein Anbieter von mietbaren Lagerflächen

Storebox, ein Anbieter von mietbaren Lagerflächen Bestes Franchise-System: Viterma, eine Fachfirma für Bad-Sanierungen

Viterma, eine Fachfirma für Bad-Sanierungen Social Award: Sonnentor

Eigentlich hätten sie schon im Mai ausgezeichnet werden sollen - dann kam Corona. Im Rahmen der nachgeholten Generalversammlung des ÖFV wurden aber nun die bemerkenswertesten Franchise-Anbieter und -Nehmer in insgesamt fünf Kategorien ausgezeichnet.Andreas Haider, Präsident des ÖFV, beglückwünscht die Preisträger: "Auch in diesem Jahr war die Auswahl der Gewinner nicht einfach, denn es wurden wieder tolle Franchise-Systeme und -Partner eingereicht. Der ÖFV gratuliert an dieser Stelle allen Gewinnern und Nominierten und ist stolz, so tolle Franchise-Systeme und -Partner als Mitglieder zu haben."Übergeben wurden die Preise von Haider und der ÖFV-Generalsekretärin Barbara Steiner. Bei der Verleihung durften nur die Nominierten vor Ort mit dabei sein, dafür wurde das Event live gestreamt.