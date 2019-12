Laut einem Video des ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund), bei dem Passanten befragt wurden, lautet die Antwort eindeutig: Nein.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund veröffentlichte ein Video, in dem Passanten ihre Meinung über längere Öffnungszeiten an Silvester äußern. Anlass war die Ankündigung mehrerer Handelsketten, ihre Filialen an diesem Tag auch länger als bis 15 Uhr offen zu lassen. Wie aus dem knapp zweiminütigen Video hervorgeht, sind viele Konsumenten gleichgültig oder dagegen und würden den Handelsbeschäftigten stattdessen lieber die freien Stunden gönnen."Wir sehen an den Reaktionen auf der Straße und im Netz, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen auf unserer Seite steht. Längere Öffnungszeiten zu Silvester werden von den allermeisten ganz klar abgelehnt", sagt ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann in einem Statement dazu.