Oekoreich: Kritik an Penny-Fleisch

Scharfe Kritik seitens der Bürgerinitiative oekoreich rund um die VKI-Testergebnisse beim Fleisch: Rewe bessert nach.

Die bei Penny erhältliche Rewe-Eigenmarke "Federike" schnitt im Test des VKI nicht gut ab: "In den Labor-Proben fanden sich nicht nur Salmonellen, sondern auch antibiotikaresistente Keime", heißt es in einer Aussendung der Bürgerinitiative oekoreich. Doch nicht nur am Fleisch selbst hagelte es Kritik, auch der ungarische Lieferant - Perutnina Ptuj - wird von der Initiative bemängelt. Vorgeworfen werden Steuervermeidung, politischer Einflussnahme und Menschenrechtsverletzungen.