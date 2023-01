Die Österreichische Post hat im Vorjahr 182 Millionen Pakete transportiert, das entspricht der Menge von 2021. Für 2023 wird wieder Wachstum erwartet.

An einem Durchschnittstag im Jahr 2022 hat die Post österreichweit über 600.000 Pakete transportiert, im Dezember stieg diese Zahl an mehreren Tagen auf über eine Million Pakete. Der Tageshöchstwert wurde mit 1,3 Millionen transportierten Paketen erreicht. "Durch den Ausbau unserer Kapazitäten, der Modernisierung unseres Fuhrparks und zusätzlichem Personal sind wir in der Lage, auch so hohe Paketmengen erfolgreich, schnell und mit hoher Qualität zu verarbeiten", meint Umundum. Für die Bewältigung der Sendungsmengen im Dezember hatte die Post fast 1.400 zusätzliche Arbeitskräfte im Einsatz.