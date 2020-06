Laut dem Dialog Marketing Report 2020 der Österreichischen Post haben klassische Kanäle wie Flugblatt und Direct Mailings immer noch die größte Wirkung auf die Kaufentscheidung der Konsumenten.

Vertrauenswürdig und informativ

Inspiration durch das Flugblatt

Corona beeinflusst Spendings

Bereits im siebten Jahr in Folge untersucht der Dialog Marketing Report 2020 Werbekanäle auf deren Wirkung bei den Zielgruppen. Als besonders sympathisch gelten nach wie vor das klassische Flugblatt und Direct Mailings.Entscheidend bei der Analyse ist dabei die Frage, in welchem Umfang die eingesetzten Kanäle zum Informationserhalt bzw. der Kaufentscheidung von Konsumenten beitragen. Gemäß dem Trend zur stetig wachsenden Digitalisierung, zeigt sich, dass die Spendings für Online-Werbung im Jahr 2019 mit zehn Prozent am stärksten gestiegen sind, die Werbewirkung aber dennoch deutlich hinter jener von klassischen Kanälen liegt. Diesen Umstand begründet Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter Österreichische Post: „Die klassische Werbung schaffte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel Vertrauen bei den Konsumenten wodurch sie auch als besonders informativ wahrgenommen wird.“92 Prozent der Befragten lesen Flugblätter. Das ist ein Ausmaß, welches kein anderes Werbemittel erreicht. Zudem gelten Flugblatt als auch Direct Mailings bei Konsumenten als besonders informativ (48 bzw. 40 Prozent) sowie sympathisch (29 bzw. 30 Prozent). 41 Prozent der befragten Personen werden von den in den Werbemitteln angebotenen Aktionen und Produkten inspiriert.Die aktuelle Coronakrise wirkt sich auf die Werbe-Spendings von Unternehmen aus. Nach wie vor gelten Neukundengewinnung, Bekanntheitsaufbau und Imagestärkung als die Top-3-Werbeziele. Allerdings wurden Werbeaktivitäten während der Krise vermehrt in Richtung online verschoben und stärker auf die Pflege von Bestandskunden und Imagepflege gesetzt.