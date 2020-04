Die Österreichische Franchise Messe 2020 findet wie geplant statt, allerdings wird alles anders sein, als gewohnt.

9.400 Franchisenehmer zählt Österreich aktuell auf 11.700 Standorten. 87.300 Beschäftigte sorgten im Jahr 2019 für rund 10 Milliarden Euro Umsatz. Damit ist das Franchising ein wesentlicher Wirtschaftszweig, der nach wie vor einem Wachstum unterliegt.

Für alle, die schon immer von einem eigenen Unternehmen geträumt haben und den Schritt in die Selbständigkeit mit Hilfe eines Franchisesystems wagen möchten, bietet die Österreichische Franchise Messe, organisiert vom Österreichischen Franchiseverband, eine gute Gelegenheit in die Szene einzutauchen. Der Termin, 26. bis 27. Juni, ist bereits seit letztem Herbst fix. Nun kommt allerdings alles anders. Anstatt die zahlreichen Besucher in Wien zu begrüßen, wird nun die erste komplett virtuelle Messe auf die Beine gestellt.

Online Edition

Umfangreiches Programm