Offerista: Das Kaufverhalten im Corona-Wandel

Am 8. Februar darf der gesamte stationäre Handel in Österreich nun endlich wieder unter Auflagen seine Tore öffnen. Wird auch Zeit, denn wie die nun mehr vierte Erhebung der Offerista Group zum Thema Kaufverhalten im Wandel zeigt, sind die Österreicher zunehmend genervt von den Einschränkungen beim Shoppen.

Lästige Einschränkungen

Offerista Group Austria

Zum vierten Mal wurde das Einkaufsverhalten der Österreicher während der Pandemie abgefragt.

Click & Collect eher keine Alternative

Langfristige Folgen