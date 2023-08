Die Offerista Group ist Europas größtes Netzwerk für digitales Handelsmarketing. Mit Payback als neuen, reichweitenstarken Partner, wird das Netzwerk in Österreich ab sofort deutlich erweitert.

Das Multibonusprogramm Payback und die Offerista Group machen nun gemeinsame Sache. Dieser Zuwachs im Offerista Network bringt für die österreichischen Händler und Hersteller wesentliche Vorteile: Neben einer signifikanten Zunahme der Reichweite bekommen sie nun auch Zugang zu einer besonders Shopping-geneigten Zielgruppe. Denn: Inzwischen umfasst das Offerista Netzwerk über 1.400 Plattformen, darunter wogibtswas.at, Microsoft Bing oder Bring!. So erreichen Händler mittlerweise über 70 Prozent der europäischen Haushalte. Payback ist eines der führenden Bonusprogramme und in zehn Ländern aktiv. Es ermöglicht Nutzenden branchenübergreifend, beim Einkaufen im stationären Handel, online und über die App zu, Punkte zu sammeln und somit zu sparen. Bei über 300 Partnerunternehmen können in Österreich mit der Karte oder der App Punkte gesammelt und auf unterschiedliche Weise eingelöst werden.

Lokale Angebote direkt im Shopper-Umfeld

„Mit Payack erhöhen wir unsere Reichweite in Österreich um 3,2 Millionen Konsument:innen auf insgesamt 6,1 Millionen erreichbare Konsument:innen.“ Oliver Olschewski, Geschäftsführer der Offerista Group Austria

Durch die neue Partnerschaft haben Payback Partner in Österreich die Möglichkeit, ihre aktuellen Angebote direkt auf Payback in einem eigenen Pop-Up – unter Services – zu veröffentlichen. Hier können die digitalen Prospekte der Partner-Handelsmarken integriert werden und sind so für alle Interessierten zugänglich. Durch die digitale Verlinkung und örtliche Lokalisierung auf Postleitzahl-Ebene können Händler ihrer Zielgruppe so den entscheidenden Kaufimpuls setzen. Mit attraktiven Angeboten können sowohl Bestands- als auch Neukund:innen gezielt angesprochen und aktiviert werden.