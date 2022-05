Otto Österreich

Die E-Commerce-Marke Otto eröffnet einen ersten Showoom im G3 Shopping Resort in Gerasdorf. Gekauft werden kann dort aber nur online.



Findet der Handel in Zukunft nur noch online statt? Nun, zumindest für den Moment geht ausgerechnet Österreichs größte Online-Marke einen Schritt in die entgegengesetzte Richtung: Am 13. Mai eröffnet Otto Österreich seinen ersten stationären Showoom im G3 Shopping Resort in Gerasdorf. Auf 70 Quadratmetern wird eine Auswahl aus der gesamten Bandbreite des Otto-Sortiments gezeigt, von Möbeln über Mode bis hin zu Haushaltstechnik. Gekauft und gleich mit nach Hause genommen werden kann aber keines der präsentierten Produkte: Bestellt wird mit dem eigenen Smartphone oder mittels Tablets, die an Ort und Stelle zur Verfügung gestellt werden. Viele Artikel sollen innerhalb von 24 Stunden lieferbar sein, heißt es. Neukundengewinnung im Fokus "Es ist uns als größtem österreichischen Onlinehändler ein Anliegen, auch die Menschen abzuholen, die gegenüber Onlineshopping eventuell noch Bedenken haben. Wir wollen die Brücke zwischen Online und Offline schlagen", erklärt Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung der Unito-Gruppe, in deren Portfolio sich die Marke Otto Österreich befindet.

Auch gestalterisch geht Otto mit dem Showroom neue Wege – er ist als Wohnung gestaltet. Die Artikel aus den unterschiedlichen Bereichen werden also in einer Küche, einem Wohnzimmer oder einem Badezimmer präsentiert. Zur Eröffnung findet man neben den Fashiontrends für Frühjahr/Sommer genauso eine Auswahl an Outdoor-Möbeln. Weitere Showrooms "denkbar" Den Offline-Auftritt in Gerasdorf sieht man als Test für eine etwaige weitere physische Präsenz der Onlinemarke. Harald Gutschi dazu: "Es ist durchaus denkbar, dass wir die Idee des Showrooms auf weitere Bundesländer ausdehnen. Für uns ist es auch eine Art Pilotprojekt. Wir bleiben dran, um stetig noch besser auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden eingehen zu können."



Die Eröffnung des Showrooms in Gerasdorf ist Teil einer Vielzahl an Maßnahmen zum 30-Jahr-Jubiläum von Otto Österreich . Die Marke realisierte im Geschäftsjahr 2021/22 (per 28. Februar 2022) einen Gesamtumsatz von 100 Millionen Euro. Im Dreijahresvergleich 2019 bis 2021 wuchs Otto Österreich um deutliche 31 Prozent.