Orderlion: Onlineshop für Lieferanten

Zur Überbrückung der aktuellen Situation öffnet Orderlion sein B2B Gastro-Shopsystem kostenlos für heimischen Lieferanten, sodass sie ihre Ware ab sofort auch privaten Konsumenten anbieten können.

Lieferanten, die vor allem Restaurants und Lokale beliefern, stehen vor schweren Zeiten. Zur Unterstützung stellt Orderlion nun aber zusätzlich zu seinem B2B-Shopsystem für Hotel- und Gastronomiebetriebe eine vorübergehende Lösung für Privatkunden bereit. Lokale Lebensmittelanbieter wie Obst- und Gemüsehändler, Getränke- und Fleischlieferanten, deren Kerngeschäft in der Bedienung von Gastronomiekunden liegt, erhalten so die Möglichkeit, ihr Geschäft aufrecht zu erhalten, den Schritt zum Onlinehändler zu wagen und so direkt an die Endkunden zu verkaufen. Am Ende profitieren nicht nur die Lieferanten, sondern auch die Kunden. "Denn sie sind jetzt nicht mehr an Ladenöffnungszeiten gebunden und erhalten die heimischen Schmankerln auch noch direkt nach Hause geliefert – wenngleich auch hier mit einem Sicherheitsabstand von einem Meter vor die Türe gestellt", erklärt Julian Unfried, Geschäftsführer von Unfried Obst und Gemüse. Der Getränkehändler Dobrovits und die Obst- und Gemüselieferanten Samhaber und Unfried haben mit Hilfe des Orderlion-Shopsystems bereits auf Onlineshops umgestellt. Für die nächsten drei Monate stellt Orderlion sowohl die herkömmliche B2B-Lösung als auch die Shop-Version für Privatkunden kostenlos und ohne Bindung zur Verfügung.