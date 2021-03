suju-foto/Pixabay.com

Der Hauptausschuss des Nationalrats beschließt die Osterruhe bis 6. (NÖ und Burgendland) bzw. 10. April (Wien). Click & Collect wird aber möglich sein und auch in den Supermärkten dürften Spielzeug und andere Produkte der Kategorie weiter angeboten werden - sofern sie auch schon in der Vergangenheit zum Sortiment zählten.

Der Osten Österreichs zieht sich ab 1. April in einen weiteren Lockdown zurück beziehungsweise in die Osterruhe, wie es so schön umschrieben wird. Das wurde heute, Dienstag, 30. Mä