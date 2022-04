Ostern: Zu Ostern bleibt es klassisch

gudrun/stock.adobe.com

Schokolade führt Platz 1 der beliebtesten Ostergeschenke an. Je nach Umfrage soll das Ostergeschäft einen Umsatz zwischen 230 und 250 Millionen Euro bringen.

Nach Weihnachten ist Ostern das zweitwichtigste Fest im Handel - und das dürfen die Österreicher nach zwei Jahren im Lockdown heuer wieder offiziell mit ihren Liebsten verbringen. Dabei dreht sich traditionell alles ums Essen. Nicht nur bei den üppigen Ostermahlzeiten, sondern auch bei den Geschenken. Schokolade ob in Form von Hasen, Eiern oder Ähnlichem führt unangefochten das Beliebtheitsranking im Osternest an. Dahinter liegen gefärbte Eier und Spielzeug. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit KMU Forschung Austria wollen 76 Prozent der Österreicher heuer Ostergeschenke verteilen. "Ostern stellt damit einen wichtigen Lichtblick für den heimischen Handel dar – und den können wir nach der gedrückten Stimmung durch den Ukraine-Krieg und zwei Jahren Pandemie auch dringend brauchen", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel. Die Wirtschaftskammer rechnet mit Ausgaben von 250 Millionen Euro und durchschnittlich 50 Euro pro Person.





Zu einem etwas differenzierten Ergebnis kommt der Handelsverband in seiner Oster-Umfrage zusammen mit MindTake Research. Hier rechnet man mit einem Umsatz von 230 Millionen Euro, was etwas weniger wäre als noch im Vorjahr. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, hat dafür folgende Erklärung: "Heuer nagen die explodierenden Gas-, Strom- und Treibstoffpreise an der Kaufkraft der Bevölkerung. Gerade für Geringverdienerinnen und -verdiener ist die historisch hohe Inflationsrate von aktuell 6,8 Prozent eine massive Herausforderung. Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreich müssen sich zurzeit finanziell einschränken. Für 14 Prozent der Menschen fällt das Osterfest 2022 sogar komplett ins Wasser, weil sie sich auf den Kauf lebensnotwendiger Güter beschränken müssen." Positiv hebt er hervor, dass 63 Prozent heuer bewusst regional einkaufen wollen und damit die Wertschöpfung in Österreich bleibt. Ostern ist nicht nur für die Kleinen Auch die Offerista Group Austria hat sich in Österreich umgehört und die Trends herausgearbeitet. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Schenkfreudigkeit etwas zurückgegangen ist, wobei Frauen (54 %) noch immer mehr schenken als Männer (39 %). Beschenkt werden in erster Linie Kinder (76 %), aber auch dem Partner oder der Partnerin (40 %) wird gerne eine österliche Freude gemacht und manchmal auch den Eltern (28 %). Im Vergleich zum Vorjahr werden sogar mehr Erwachsene beschenkt, denn die beiden Werte lagen 2021 mit 32 Prozent (Partner) und 22 Prozent (Eltern) deutlich darunter.

