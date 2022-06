Über Paper & Tea

Die Marke P & T (Paper & Tea) steht für außergewöhnlichen und besonderen Teegenuss. Bei Gründer Jens de Gruyter war Tee immer schon Familiensache. Sein Patenonkel Helwig Hooss, selbst Kaffeeröster und Teehändler in 3. Generation, führte Gruyter schon im Kindesalter an Tees heran. Als Erwachsener bereiste er die Ursprungsländer des Tees, China, Japan, Südkorea und Taiwan. So baute er auch wichtige Beziehungen zu den lokalen Erzeugern auf und legte gleichzeitig den Grundstein für sein Unternehmen. Ende 2012 erfolgte die Eröffnung des ersten Paper & Tea Concept Stores in Berlin-Charlottenburg. Heute hat das Unternehmen mehr als 70 Mitarbeiter in insgesamt 5 Stores, ab Herbst dann 6 mit Wien. Darüber hinaus sind Tees aus dem Hause Paper & Tea bei Feinkost-Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich, unter anderem bei Käfer in München, Harrods in London oder ABC Home in New York.