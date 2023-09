bizvector-stock.adobe.com

Zwei der relevantesten Zahlungsdienstleister am europäischen Markt machen nun gemeinsame Sache.

Nexi, ein europäischer Zahlungsdienstleister zu dem auch Concardis Austria gehört, übernimmt rückwirkend mit 1. Januar 2023 einen Anteil von 30 Prozent am deutschen Zahlungsdienstleister Computop Paygate.

Ein wichtiger Zusammenschluss in der Payment-Welt: Der europäische Zahlungsdienstleister Nexi übernimmt, wie aktuell bekannt wurde, 30 Prozent am deutschen Zahlungsdienstleister Computop Paygate. Omar Haque, Head of Group E-Commerce bei Nexi, sagt dazu: "Computop ermöglicht Nexi, ihre Position im Wachstumsmarkt DACH-Region weiter auszubauen. Dies gilt besonders für Deutschland und den dynamischen E-Commerce. Computop bringt einzigartige Fähigkeiten in der Online- und Omnichannel-Zahlungsabwicklung mit, die kundenindividuell auf die Erfordernisse lokaler Händler in Deutschland und Europa zugeschnitten werden kann. So ermöglichen wir unseren Händlern Wachstum in Europa und weltweit."





Damir Leko, Country General Manager für Concardis Austria, die ein Teil der Nexi Group ist, ergänzt: "Als Nexi Group bauen wir unsere Angebote für den heimischen Handel aus. Nexi und Computop bringen digitale Lösungen im Zahlungsverkehr auf den Markt, mit denen die Händler:innen Österreichs ihr Angebot rasch und simpel ausbauen können. Das stärkt die heimische Wirtschaft."

Die strategische Partnerschaft mit Computop ermöglicht es Nexi und Concardis Austria, ihre Zahlungslösungen weiterzuentwickeln und auszubauen. So können den Händler:innen in Österreich noch bessere Lösungen für ihr Vor-Ort- und E-Commerce-Geschäft angeboten werden. Computop wird dabei mit weiteren Unternehmen im Nexi-Netzwerk kollaborieren. Schnittstellen zu mehr als 50 Acquiring-Unternehmen werden ebenfalls weiterhin bestehen. Händler:innen haben hinsichtlich ihres Acquirers weiterhin freie Wahl.



