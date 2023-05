Payone: Neue strategische Partnerschaft

Przemek Klos-stock.adobe.com

Der Payment-Anbieter Payone geht jüngst eine strategische Partnerschaft mit dem Anbieter von Payment-Lösungen Payla und der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB) ein. Damit wird der weltweite BNPL-Boom auch innerhalb der Branche ersichtlich.

Der weltweite "Buy Now, Pay Later"-Trend befeuert auch Kooperationen in der Branche: Payone macht gemeinsame Sache mit "Buy Now, Pay Later"-Experten Payla und der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG.

Ab sofort arbeitet Zahlungsdienstleister Payone mit Payment-Anbieter Payla und der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB) zusammen. Mit der Kooperation sollen allen Payone-Händlerkunden in Österreich und Deutschland im E-Commerce drei neue Zahlarten zur Verfügung stehen. Nämlich: Gesicherte Lastschrift, gesicherter Rechnungskauf sowie gesicherte Ratenzahlung. Diese Zahlungsarten können über die bestehenden Payone-Shop-Module oder über die Payone-Schnittstellen direkt in die Systeme der Händler:innen angebunden werden. Eine Integration der neuen Zahlungsinstrumente für den Point-of-Sale werde voraussichtlich im Laufe des Jahres ausgerollt, heißt es in einer Presseaussendung.





Im Rahmen dieser Kooperation kann Payone den Händler:innen somit das komplette "Buy Now, Pay Later"-Portfolio "White-Label" aus einer Hand mit dazugehörigem Akzeptanzvertrag anbieten. Payla stellt hierfür eine eigens konzipierte Plattform zur Verfügung, welche unter anderem die Risikobewertung in Echtzeit durchführt. Die VVRB übernimmt die erforderliche Refinanzierung der Forderungen.

Im Rahmen dieser Kooperation kann Payone den Händler:innen somit das komplette "Buy Now, Pay Later"-Portfolio "White-Label" aus einer Hand mit dazugehörigem Akzeptanzvertrag anbieten. Payla stellt hierfür eine eigens konzipierte Plattform zur Verfügung, welche unter anderem die Risikobewertung in Echtzeit durchführt. Die VVRB übernimmt die erforderliche Refinanzierung der Forderungen.