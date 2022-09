Penny/Waldquelle: Vorstufe zum Einwegpfand

Penny/Robert Harson

Waldquelle Mineralwasser und Penny Österreich starten das Sammel-Projekt "Stöpselwald", um die Konsumentinnen und Konsumenten schon einmal in "Sammellaune" zu bringen.

Waldquelle hat gemeinsam mit dem Rewe-Diskonter Penny eine österreichweite Sammelaktion gestartet: Flaschenstöpsel werden zu Bäumen, lautet die Devise, die nicht nur auf das Nachhaltigkeitskonto der beiden Unternehmen einzahlen soll.

Pet-Flasche austrinken, den Verschluss aber nicht wegwerfen, sondern in die Karton-Sammelboxen in allen 310 Penny-Filialen österreichweit werfen. So lautet die Devise der gemeinsamen Aktion "St&o