Prokopp: Ein Händler, eine Familie

Prokopp

Christian Prokopp führt das Reformhaus aus Baden seit 1995. Die nächste Generation steht in den Startlöchern.

Das Reformhaus Prokopp feiert sein 125-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat sich in all der Zeit zwar verändert, die Werte sind aber geblieben, wie Geschäftsführer Christian Prokopp im Interview bestätigt. Außerdem erzählt er, wann die nächste Generation übernimmt und was Klebezettel mit dem Jubiläum zu tun haben.

Im Jahr 1898 hat alles mit einem Drogerie- und Kolonialwarenladen im Herzen von Baden begonnen, heute ist Prokopp ein modernes Reformhaus mit 19 Filialen in ganz Österreich und einem Umsatz (2022