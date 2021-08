Am 9. November findet das Networking-Treffen statt, der ehemalige Spar-Vosrandsvorsitzende Gerhard Drexel wird dabei eine Key Note halten.

Das Alumnitreffen von "Wie tickt der Einkauf" - der Fortbildungsreihe von Christian Reitterer - hat einen Termin und ein Programm. Am 9. November wird es im Lokal "das Mezzanin" (Teil der Interspar-Filiale am Schottentor) stattfinden. Der ehemalige Veranstaltungsort, die Meinl Weinbar, gibt es nach dem aktuellen Umbau von Meinl am Graben nämlich nicht mehr. Sehr wohl existent ist der Udo Sales Life Award, der bei der Veranstaltung verliehen wird.

Die Key Note wird Gerhard Drexel halten, das Thema: Was Spar anders macht. Auch Interspar-Geschäftsführer Hannes Holzleitner wird unter den Teilnehmern sein, deren Anzahl auf 50 Personen limitiert ist. An diesem Abend erwartet Sie ein Empfangscocktail von Schlumberger, ein mehrgängiges Flying Buffett mit Produkten von Yuu'Mee, Weinbegleitung aus dem Hause P.M. Mounier. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Seite von proM2.