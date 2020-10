ProWein: Fünf Tage ProWein

Re-Start für die ProWein: Die internationale Weinmesse in Düsseldorf soll vom 19. bis 23. März 2021 stattfinden, wird also coronabedingt auf fünf Tage verlängert.

Die ProWein ist für gewöhnlich der Branchentreffpunkt für die Weinszene. Coronabedingt musste die Messe 2020 abgesagt werden, für 2021 zeigt man sich allerdings wieder engagiert und motiviert - und passt sich den Umständen an. Denn die aktuellen Covid-19 Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen erfordern die einmalige Verlängerung der ProWein von zwei auf fünf Tage – und zwar konkret von Freitag, 19. März, bis Dienstag, 23. März 2021. Nur so können die Auflagen erfüllt und das Besucher- und Ausstelleraufkommen gelenkt werden, heißt es. So werden maximal 10.000 Besucher pro Tag zugelassen."Wie wichtig und gleichzeitig erfolgreich Messen auch in Corona-Zeiten sind, haben wir erst Anfang September mit dem Carvan Salon, der international führenden Caravaning-Messe, bewiesen", so Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. "Sie war bundesweit die erste Messe nach dem Lockdown und ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität im Wirtschaftsleben. Das dabei gewonnene Know-how können wir zum Nutzen der internationalen Wein- und Spirituosenbranche vollumfänglich auf der ProWein einsetzen – ganz im Sinne unserer Kunden, Aussteller wie Besucher. Auch mit den neuen Rahmenbedingungen lassen sich sehr gute wirtschaftliche Erfolge erzielen.