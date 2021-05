ProWein: Wein-Startschuss für 2022

Back to business: Startschuss zur ProWein 2022 fällt mit der Online-Anmeldung der Aussteller.

Zwei Jahre lang musste die ProWein in Düsseldorf coronabedingt pausieren. Nun fiebert man der Messe 2022 entgegen. Anfang Mai fiel dafür der Startschuss mit der Online-Anmeldung. Aussteller können sich bis Ende Juni unter www.prowein.de/1330 eintragen. Die Anmeldung für die Trendshow "same but different" erfolgt separat ab Ende Mai. "Unser Fokus ist ganz klar nach vorne gerichtet, back to business. Denn Präsenzveranstaltungen mit realen Verkostungen und persönlichem Networking sind für die internationale Wein- und Spirituosenbranche unverzichtbar", unterstreicht Bastian Mingers, Project Director der ProWein. Digitale Formate wie Online-Verkostungen oder virtuelle Diskussionsrunden seien zwar wichtige Bausteine, können reale Messen aber nicht ersetzen, sagt er weiter. "Im Sinne der Branche werden wir ein sinnvolles Neben- und Miteinander von realen und virtuellen Formaten umsetzen und hier auch auf unsere Erfahrungen der letzten Jahre zurückgreifen können. Wir werden beispielsweise in diesem außergewöhnlichen Jahr unsere internationale Datenbank früher mit unserem Matchmaking Tool öffnen, um Aussteller und Besucher äußerst effizient zusammenzubringen."Mit zuletzt 6.900 Ausstellern aus 64 Ländern und 61.500 Besuchern aus 143 Nationen ist die ProWein die weltweit größte und wichtigste Fachmesse für Weine und Spirituosen.