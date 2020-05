Die ProWine China findet dieses Jahr vom 10.-12. November in Shanhai statt. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Der Frühbucherrabatt wurde bis Ende Mai verlängert.

Bereits zum 8. Mal finden heuer die chinesische Ausgabe der Weltleitmesse ProWein in Düsseldorf, die dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfallen musste, auf dem Shanghai New International Expo Center (SNIEC) statt. 800 Weinproduzenten und Spirituosenanbieter aus der ganzen Welt, darunter bekannte Namen wie Les Grands Chais de France (GCF), Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. oder COFCO Great Wall, sowie 20.000 Besucher werden erwartet. In Masterclasses, Seminaren und Verkostungen renommierter Branchenexperten haben die Gäste die Möglichkeit, Einblicke in die veränderten Anforderungen an die Wein- und Spirituosenindustrie zu bekommen, sich auszutauschen und fortzubilden. Noch bis Ende Mai bietet die ProWine China allen interessierten Ausstellern einen speziellen Frühbucherpreis an.