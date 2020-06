Die Haarkosmetik-Marke milk_shake hat mit dem Dessous-Händler den idealen Partner für eine österreichweite Kooperation gefunden und präsentiert im Rahmen dessen eine Reihe von Goodies und Aktionen.

Ab sofort und bis 21. Juni präsentiert Intimissimi in allen 32 österreichischen Stores milk_shake-Produkte im Schaufenster. Darüber hinaus erhalten Kunden bei einem Einkauf in Höhe von 60 Euro einen milk_shake-Gutschein, der beim nächsten Friseurbesuch in teilnehmenden Partnersalons eingelöst werden kann. Im Gegenzug profitieren auch Fans von Intimissimi, denn bei jeder Bestellung im milk_shake-Onlineshop auf www.milk-shake.at/shop erhalten sie einen minus 20 Prozent Rabatt-Gutschein, den sie dann in allen Inimissimi-Stores einlösen können.Die hochtechnologische Formel made in Italy ist reich an natürlichen und zertifizierten organischen Inhaltsstoffen, sulfatfrei und frei von Parabenen.

„Die Produkte von milk_shake® setzen auf die Kraft der Natur, um professionelle, individuelle und innovative Lösungen für jedes Haarbedürfnis zu bieten. "Mit milk_shake decken wir den Kundenwunsch nach natürlichen und zertifizierten organischen Inhaltsstoffen bei Coloration, Pflege und Styling mit einem außergewöhnlichen Sortiment aus Italien perfekt ab. Wir sind stolz darauf, dass wir unser Sortiment nun österreichweit im Rahmen der Kooperation mit Intimissimi präsentieren können", erklärt Kaja Grünzweig, milk_shake Brandmanagerin beim heimischen Familienunternehmen Pure Haircare – Lifestyle Brands, das die Marke milk_shake in Österreich repräsentiert.